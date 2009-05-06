ФРС каже, що рецесія у США послабила свою хватку

Американська економіка вийде із рецесії і розпочне зростання наприкінці 2009 року, заявив голова Федеральної резервної системи США Бен БЕРНАНКЕ.

Як передає кореспондент УНІАН, у доповіді Об’єднаній економічній комісії конгресу США він сказав: "Ми як і раніше вважаємо, що економічна активність сягне дна наприкінці цього року, після чого почне рости".

Б.БЕРНАРКЕ попередив, що навіть після того, як економіка почне відновлюватись, ділова активність буде нижчою, ніж до кризи, а це означає, що бізнес буде обережно ставитись до прийому нових співробітників на роботу, що негативно вплине на рівень безробіття.

Рецесія, що розпочалась у США у грудні 2007 року, призвела до того, що зараз безробітними є 5,1 млн. американців.

Рівень безробіття "може деякий час лишатись високим навіть після відновлення економічного росту", - визнав Б.БЕРНАРКЕ.

Останні дані вказують на те, що рецесія послабила свою хватку. "Темпи спаду, можливо, уповільняться", - сказав голова ФРС США.

Зокрема, за його словами, ринок житла, де спад відбувався останні три роки, уже досягнув дна.

Також у першому кварталі намітилась тенденція зростання споживчих витрат. Скорочення податків, запроваджене адміністрацією Барака ОБАМИ, повинно надалі сприяти тому, що населення буде більше витрачати грошей на послуги і товари, зауважив Б.БЕРНАРКЕ.