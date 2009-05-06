Королевська пояснює, що програма Тимошенко - не «роздача слонів»

Державі не слід підтримувати підприємства, власники яких не мають наміру змінювати підхід до бізнесу, модернізувати виробництво й запроваджувати нові технології.

Таку думку висловила народний депутат від БЮТ, голова парламентського Комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, повідомляє прес-служба комітету.

«Кошти потрібно виділяти тим підприємствам, які прагнуть модернізувати виробництво, але з фінансових причин не можуть це зробити», - впевнена Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Антикризова програма – не «роздача слонів» для олігархів, а державний бюджет – не каса взаємодопомоги для неефективних власників. Підтримку повинні отримати лише ті підприємства й галузі, які через рік стануть локомотивами української економіки», - зазначила депутат.

Голова парламентського комітету ще раз нагадала, що криза – це прекрасна можливість позбавитися численних «чемоданів без ручки», що дісталися в спадок від СРСР, які в нових умовах лише висмоктуватимуть кошти з бюджету, не приносячи державі ніякої користі. «Але при цьому й держава, й власники таких підприємств у обов`язковому порядку повинні потурбуватися про працівників, забезпечивши їм соціальний захист», - особливо підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.