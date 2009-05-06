Нафтогаз має до кінця дня розрахуватися з Газпромом

НАК «Нафтогаз України» планує до кінця сьогоднішнього дня повністю розрахуватися з ВАТ «Газпромом» за газ, одержаний у квітні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні повідомив виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

Він зазначив, що сума вже узгоджена і становить 625 млн. дол., причому більша частина цієї суми була перерахована "Газпрому" сьогодні вранці.

«Сума оплати за квітень узгоджена, це приблизно 625 млн., причому 540 млн. перераховано вже сьогодні вранці, і до кінця дня «Нафтогаз» перерахує залишок», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали довгострокові контракти на транзит російського газу до Європи через Україну і постачання газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів - з 2009 по 2019 рік включно.

Відповідно до контракту на постачання газу до України, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни зі знижуючим коефіцієнтом 0,8. Таким чином, в 1-му кварталі 2009 року ціна на газ для України становить 360 дол. за 1000 куб. м. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг поставок газу в Україну в 2009 році становитиме 40 млрд. куб. м. З 1 січня 2010 року «Газпром» стане продавати газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

Контрактом на постачання газу передбачені заходи з підвищення платіжної дисципліни НАК «Нафтогаз України». Зокрема, якщо «Нафтогаз» до 7 числа (включно) місяця, наступного за місяцем постачання, не сплатить або не в повному обсягу сплатить поставки газу, сторони на весь термін дії контракту, що залишився, переходять на передоплатну систему розрахунків.

28 квітня ц.р. заступник глави НАК “Нафтогаз України” Ігор ДІДЕНКО повідомив журналістам, що ціна на газ, що купується ”Нафтогазом” у “Газпрому”, в другому кварталі 2009 року становитиме 270,95 дол. за 1 тис. куб. м.

Він також спрогнозував, що в квітні Україна купить 2,3 млрд. кубометрів газу.