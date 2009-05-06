В'їзд авто на територію Гідропарку і Труханового острова обмежили

Київська міська державна адміністрація прийняла рішення про обмеження в`їзду транспортних засобів на територію парку культури та відпочинку "Гідропарк" і Труханового острова.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА від 21 квітня «Про деякі питання щодо обмеження в`їзду транспортних засобів на територію парку культури та відпочинку "Гідропарк" і Труханового острова”.

Рішення прийнято з метою створення належних умов для відпочинку киян та гостей міста, впорядкування руху автотранспорту, недопущення виникнення пожеж та несанкціонованих сміттєзвалищ на території вказаних зон відпочинку.

Згідно з розпорядженням, КП "Київтранспарксервіс" доручено розробити та погодити план заходів щодо заборони в’їзду на території Гідропарку і Труханового острова. Зокрема, підприємство має передбачити встановлення пунктів пропуску в місцях в’їзду до зон відпочинку та організації контролю в’їзду транспортних засобів суб’єктів господарювання, які здійснюю свою діяльність на території Гідропарку і Труханового острова, шляхом впровадження перепусток.

Водночас, як зазначається у документі, мають бути розширені зони паркування на територіях Гідропарку і Труханового острова.

Безперешкодний проїзд територією парків будуть мати автомобілі швидкої допомоги, пожежні машини, машини правоохоронних органів та інші транспортні засоби спеціального призначення під час виконання прямих службових обов`язків.

Конкретних термінів виконання доручень в документі не вказується.