На сьогоднішнє тестування з'явились 92% від зареєстрованих осіб

На сьогоднішнє зовнішнє оцінювання знань випускників шкіл з історії України з`явилося 179 тисяч 509 осіб або 92% від попередньо зареєстрованих.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання, за даними Українського центру оцінювання якості освіти, під час першого тестування цього року на жодному з 850 пунктів тестування надзвичайних ситуацій не сталося. Тестові зошити вже взяті під охорону та направлені до дев`яти регіональних центрів обробки.

Згідно з календарним планом зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, результати тестування стануть відомі не пізніше 22 червня адміністраціям загальноосвітніх навчальних закладів, а до 27 червня вони будуть офіційно надіслані усім учасникам.

Наступне оцінювання знань випускників шкіл поточного і минулих років відбудеться 8 травня, коли вони складатимуть тест з біології.