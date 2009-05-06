Збірна України зберегла свої позиції у рейтингу ФІФА

Сьогодні ФІФА оприлюднив черговий оновлений рейтинг-лист національних футбольних команд, у якому збірна України зберегла за собою 22-гу позицію.

Про це УНІАН повідомили в інформ-службі Федерації футболу України.

У травневому рейтингу ФІФА лідирує, як і раніше, діючий чемпіон Європи − збірна Іспанії. Друге місце – за Німеччиною, а третє залишилося за голландцями. Далі йдуть збірні Бразилії та Італії.

Щодо суперників української команди у відборі до Чемпіонату світу-2010, то Англія та Хорватія займають відповідно 7-му та 8-му сходинки, Білорусь опустилася на дві позиції (82), по одному місцю втратили Казахстан (137) та Андорра (196).

Наступний рейтинг ФІФА буде оприлюднений 3 червня.