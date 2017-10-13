СБУ дозволила відвідувати Україну двом іспанським журналістам з чорного списку

Служба безпеки України дозволила двом іспанським журналістам Антоніо Памплієзі і Мануелю Анхелю Састре, яким у серпні було заборонено в'їзд в Україну через їхню антиукраїнську діяльність в публікаціях, знову відвідувати країну. Про речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила у соціальній мережі Facebook.

"Дослухаючись до численних звернень представників журналістського цеху, ми відкрили в’їзд в Україну іспанським журналістам Антоніу Памплієзі та Мануелю Анхелю Састре", - зазначила Гітлянська та додала, що про це вона повідомила на засіданні Ради з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова, що збиралася днями у Адміністрації президента за участі журналістських об'єднань, представників прес-служб правоохоронних органів.

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"Разом з тим запевняємо, що у разі наявності законних підстав, загрози національній безпеці Служба й надалі вживатиме такі обмежувальні заходи, у тому числі й щодо журналістів. Треба усвідомлювати, що проти України вже четвертий рік ведеться інформаційна війна, для цього залучаються величезні фінансові та людські ресурси. Легко спрогнозувати, що антиукраїнська кампанія Росії й надалі ставатиме усе більш агресивною, і ми будемо на це відповідно реагувати", - додала Гітлянська.

Як повідомляв УНІАН, у серпні СБУ видворила з України та заборонила в’їзд двом іспанським журналістам Антоніо Памплієзі і Мануелю Анхелю Састре через їхню антиукраїнську діяльність. Як повідомляло видання El Mundo, Памплієгу і Састре видворили з України після того, як протримали майже 20 годин в аеропорту Києва.

За даними видання, іспанські журналісти у 2015 році були включені у чорний список громадян, які становлять загрозу нацбезпеці України. Через це на них поширювалася заборона в’їзду до України терміном до 5 років. Після рішучого протесту іспанського уряду Київ зняв санкції з європейських журналістів у травні 2016 року.