МВФ помилився в підрахунках рівня зовнішнього боргу України

Міжнародному валютному фонду (МВФ) довелося виправляти допущені ним помилки в частині публікації завищених даних про рівні зовнішнього боргу країн Східної Європи, повідомляє Financial Times.

За даними видання, в останньому, квітневому випуску доповіді Global Financial Stability Report МВФ опублікував ключові дані щодо 38 економік, що розвиваються, включаючи їхні потреби в рефінансуванні зовнішнього боргу 2009 року як коефіцієнт їхніх валютних резервів. Після того, як ці цифри було спростовано центробанками, аналітиками та журналістами, МВФ переглянув дані та почав публікацію нових цифр щодо зовнішнього боргу та валютних резервів деяких східноєвропейських держав. «Так, коефіцієнт для Чехії було знижено з 236% до 89%, для Естонії – з 210% до 132%. Імовірно, коефіцієнт України буде знижено з 208% до 116%, коефіцієнт Литви, оцінений у 425%, буде перераховано найближчим часом, а потім, можливо, буде знижено коефіцієнти й інших країн», – повідомляє Financial Times.

Також зазначено, що МВФ у середу заявив, що перевірить свої підрахунки й опублікує виправлені дані на своєму сайті якомога швидше. «Ми висловлюємо співчуття з приводу плутанини, яка могла виникнути через публікацію неправильних даних», – цитує Financial Times заяву представників МВФ.

У МВФ додали, що зараз з`ясовують, «як виникли помилки», і пообіцяли, що «виправлять внутрішні процедури відповідно до отриманих уроків».

У представництві МВФ в Україні УНІАН повідомили, що інформацією щодо перегляду оцінки зовнішнього боргу України поки що не володіють.