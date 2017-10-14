Православні християни відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці

Як повідомляє БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон», історія свята пов'язана з дивовижню подією, яка сталася в Х столітті в Константинополі у Влахернській церкві, в якій зберігалася Риза і Покрив (омофор) Божої Матері. Ці святині були перенесені сюди в V з Палестини.

Одного недільного дня, 14 жовтня (за новим стилем), під час богослужіння святий Андрій, Христа ради юродивий, побачив на небі Божу Матір. Цариця Небесна, в супроводі ангелів і святих, йшла по повітрю, осяяна неземним світлом. Святий Андрій, серед супроводжуючих, впізнав Іоанна Предтечу й апостола Іоанна Богослова.

Богородиця, ставши на коліна, почала молитися. Потім Вона підійшла до Святого Престолу, де продовжила молитву. Після чого Вона зняла зі Своєї голови Покрив, який сяяв, немов сонце, і покрила ним людей, які молилися в храмі.

Біля святого Андрія перебував його учень - блаженний Єпіфаній. Він також бачив чудесне явлення Пресвятої Богородиці.

На Святій Горі Афон цього дня відзначає панігір Свято-Пантелеймонів монастир. За традицією, на свято Покрови Пресвятої Богородиці, в обителі звершується всеношне бдіння. У афонскій обителі двічі, в 1862 і 1863 роках відбулися дивовижні явлення Пресвятої Діви, подібні тому, що бачив святий Андрій у Влахерні.

Також у цей день мощі святих покровителів монастиря - великомученика Пантелеймона та Силуана Афонського переносять в соборну церкву на честь Покрова Пресвятої Богородиці.

У день свята Покрови Божої Матері православні християни молиться Цариці Небесній, щоб Вона покрила і благословила всіх своїм Покровом і не залишала в молитвах.