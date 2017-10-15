ФСБ заявила про затримання шістьох українців - росЗМІ

Прикордонники спільно з поліцейськими затримали в Білгородській області шістьох громадян України нібито за контрабанду близько 20 тонн сала і горіхів. Про це повідомили у ФСБ Росії, передає ТАСС.

"У населеному пункті Шемаєво виявлено та затримано шістьох громадян України, які порушили державний кордон Російської Федерації з метою контрабандного переміщення з України до Росії близько двадцяти тонн продукції сільськогосподарського призначення", - стверджують у ФСБ.

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Вони прибули з території України, нібито сховавшись в одному з вагонів потяга, що прямував за маршрутом Куп'янськ (Україна) - Валуйки.

"Щодо затриманих проводиться розгляд. Два машиністи поїзда, також громадяни України, притягнуті до адміністративної відповідальності", - додали в ФСБ.

Як повідомляв УНІАН, захоплених ФСБ Росії українських прикордонників Ігоря Дзюбака і Богдана Марцоня дійсно утримують спецслужби РФ. Це підтверджує відео допиту українців, яке оприлюднив російський телеканал.