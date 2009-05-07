Тимошенко на місяць закрила всі гральні заклади України

18:28, 07 травня 2009
Суспільство
27795 0

Дію ліцензій призупиняють з 8 травня

Уряд своїм розпорядженням доручив Міністерству фінансів і державним адміністраціям з 8 травня призупинити на місяць дію ліцензій на ведення грального бізнесу для проведення протипожежної й санітарної перевірок відповідних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на позачерговому засіданні уряду.

«Те, що відбулося в гральному закладі в місті Дніпропетровську, на мій погляд, є велика вірогідність, що в такому ж стані більшість гральних закладів країни, тому що ігрові зали відкривали де завгодно, і в найбільш не пристосованих умовах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, мотивуючи необхідність припинення дії ліцензій.

Прем`єр-міністр також повідомила, що впродовж місяця МНС, Держміськпромнагляд та інші контролюючі органи повинні провести комплексну перевірку для забезпечення безпечного використовування приміщень, в яких розміщуються ігрові зали.

«Правоохоронні органи, Державний департамент пожежної безпеки МНС повинні провести за цей час комплексну перевірку пожежної безпеки, охорони праці у всіх гральних закладах, і забезпечити постійний моніторинг дотримання встановленого режиму роботи, забезпечити під час перевірки дотримання встановлених санітарних норм, зокрема про те, що один ігровий автомат повинен розміщуватись на площі не менш як 6 кв.метрів», - наголосила вона.

Крім того, уряд також доручив Міністерству палива й енергетики перевірити стан електричних мереж, які використовуються в гральних закладах.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську сьогодні вночі в приміщенні залу ігрових автоматів сталася пожежа, в результаті якої загинули 9 осіб, ще 11 постраждали.

У залі спалахнула електропроводка і вибухнув найближчий до виходу гральний автомат, у зв`язку з чим люди не змогли залишити приміщення, повідомив, зокрема, начальник Державної житлово-комунальної інспекції Сергій ЗІМІН.

За даним фактом Жовтневе райвідділення міліції Дніпропетровська порушило кримінальну справу за ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter