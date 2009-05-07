Тимошенко на місяць закрила всі гральні заклади України

Уряд своїм розпорядженням доручив Міністерству фінансів і державним адміністраціям з 8 травня призупинити на місяць дію ліцензій на ведення грального бізнесу для проведення протипожежної й санітарної перевірок відповідних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на позачерговому засіданні уряду.

«Те, що відбулося в гральному закладі в місті Дніпропетровську, на мій погляд, є велика вірогідність, що в такому ж стані більшість гральних закладів країни, тому що ігрові зали відкривали де завгодно, і в найбільш не пристосованих умовах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, мотивуючи необхідність припинення дії ліцензій.

Прем`єр-міністр також повідомила, що впродовж місяця МНС, Держміськпромнагляд та інші контролюючі органи повинні провести комплексну перевірку для забезпечення безпечного використовування приміщень, в яких розміщуються ігрові зали.

«Правоохоронні органи, Державний департамент пожежної безпеки МНС повинні провести за цей час комплексну перевірку пожежної безпеки, охорони праці у всіх гральних закладах, і забезпечити постійний моніторинг дотримання встановленого режиму роботи, забезпечити під час перевірки дотримання встановлених санітарних норм, зокрема про те, що один ігровий автомат повинен розміщуватись на площі не менш як 6 кв.метрів», - наголосила вона.

Крім того, уряд також доручив Міністерству палива й енергетики перевірити стан електричних мереж, які використовуються в гральних закладах.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську сьогодні вночі в приміщенні залу ігрових автоматів сталася пожежа, в результаті якої загинули 9 осіб, ще 11 постраждали.

У залі спалахнула електропроводка і вибухнув найближчий до виходу гральний автомат, у зв`язку з чим люди не змогли залишити приміщення, повідомив, зокрема, начальник Державної житлово-комунальної інспекції Сергій ЗІМІН.

За даним фактом Жовтневе райвідділення міліції Дніпропетровська порушило кримінальну справу за ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).