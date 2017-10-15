В центрі Житомира відбувся марш за права тварин

Як передає кореспондент УНІАН, в акції в центрі міста взяли участь понад 100 осіб, які пройшли по вулиці Михайлівській до Житомирської міської ради.

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Попереду колони учасники маршу несли банер "Житомир. 15 жовтня. Марш за права тварин". В руках люди тримали плакати: "Україна - гуманна країна", "Не вбивай мене!", "Житомир - за права тварин", "Шкуродерів - на мило!", "Ми - за цирки без тварин", "Відмовся від хутра!" тощо.

Під час руху колони деякі учасники вели собак, а деякі - несли кішок. Серед учасників акції було багато молоді, яка тримала плакати з гаслами. Також у марші взяли участь пенсіонери, які несли малюнки з тваринами.

Як повідомляв УНІАН, Сьогодні в Києві відбулася багатотисячна хода за права тварин. Багато учасників акції прийшли зі своїми домашніми улюбленцями. Люди в руках тримали плакати, на яких було написано, що тварин не можуть використовувати у цирку, або в дельфінаріях, що тварини також мають право голосу.

Загалом до Всеукраїнського маршу за права тварин приєдналися 17 міст України.