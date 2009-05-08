Завтра в Україні - до +25°

Завтра в Україні потеплішає, місцями пройдуть короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 9 травня буде мінлива хмарність. У східних, Дніпропетровській, Полтавській областях, Криму та Приазов`ї короткочасні дощі, грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с; температура вночі 7-12° тепла, вдень 15-20°. На решті території без опадів, лише вдень на крайньому заході місцями короткочасний дощ з грозою; температура вночі 5-10° тепла, вдень 20-25°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°. Вітер в Україні північно-західний, західний, 5-10 м/с.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 20-25°, у столиці без опадів. Температура вночі 8-10°, вдень 22-24°.