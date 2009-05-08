Тимошенко хоче продати 98 шахт

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про продаж цього року на відкритих аукціонах 98 шахт і одного державного об`єднання ДП «Сніжнеантрацит».

Про це сказано в постанові КМУ «Про запобігання кризовим явищам у вугільній галузі» (№430 від 2 квітня ц.р.), текст якої оприлюднено на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, шахти реалізовуватимуться на аукціонах за групами черговості. До першої групи увійшли 50 шахт, до другої - 38 і об`єднання «Сніжнеантрацит», до третьої - 10 шахт.

Кошти від продажу вуглевидобувних активів буде спрямовано до спеціального фонду Мінвуглепрому для подальшого використання на розвиток вугільної галузі.

Кабмін доручив Міністерству вугільної промисловості й Фонду державного майна спільно розробити й затвердити положення про проведення відкритих аукціонів.

Документ також містить зразок договору купівлі-продажу структурних підрозділів державних вуглевидобувних об`єднань.

Цим же документом Кабмін вніс зміни до своєї постанови (№1517 від 3 грудня 2008 року), виключивши з переліку підприємств, які підлягають підготовці до продажу в 2009 році, 16 вуглевидобувних об`єднань і 8 шахт.