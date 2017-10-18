На Житомирщині піротехніки знищили 32 боєприпаси часів минулих війн

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 18 жовтня група піротехнічних робіт Управління ДСНС Житомирщини знищила 32 одиниці вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, знайдених напередодні.

Так, у селі Вільшка Брусилівського району під час проведення господарських робіт на власній присадибній ділянці місцевий житель натрапив на небезпечні знахідки. Про це він сповістив рятувальників. Фахівці ідентифікували знахідку як 30 артилерійських снарядів калібром 45 мм.

Окрім цього, поблизу села Долинівка того ж району під час проведення земляних робіт на полі сільгосппідприємства трактор із плугом зачепив та викинув на поверхню металеві предмети, схожі на вибухонебезпечні. Ними виявилися 2 мінометні міни калібром 82 мм.

Наразі усі небезпечні знахідки знищено.