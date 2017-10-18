"Показав, де моя любов": Козловський прокоментував своє скандальне фото в роздягальні

Відомий український співак Віталій Козловський прокоментував своє скандальне "голе" фото. Про це він розповів в інтерв'ю Styler.

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За його словами, він просто себе сфотографував після тренування в дзеркалі роздягальні. "Я постійно займаюся в тренажерному залі. І я просто себе сфотографував після тренування в дзеркалі роздягальні. Я тренуюся пізно, коли людей уже немає. Ця фотографія була у мене в пам'яті телефону, через певний час я просто виставив її з іронією показав, де моя любов на сьогоднішній день", - зазначив він.

Козловський не бачить нічого поганого в тому, що оголене фото привернуло увагу до його нового кліпу "Моє море".