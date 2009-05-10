У Києві керівники комунального підприємства погоріли на хабарі
04:18, 10 травня 2009Суспільство
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15 тисяч- за атракціони
У Києві працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили директора і головного інженера комунального підприємства одного з районів міста, які вимагали та отримали 15 тис. грн. хабара від приватного підприємця.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, ці гроші посадовці вимагали за погодження розміщення розважальних атракціонів у парку відпочинку.
Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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