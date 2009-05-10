Київська міліція помітила поліпшення криміногенної ситуації

За результатами оперативно-службової діяльності органів і підрозділів Головного управління МВС України в м.Києві за 4 місяці 2009 року спостерігається поліпшення криміногенної ситуації в столиці.

Про це повідомляє столичне управління МВС України.

Так, у результаті вжитих заходів відбулася певна стабілізація криміногенної ситуації, а саме помітно зменшилася кількість злочинів проти життя та здоров’я людини. Зокрема, зменшилась кількість умисних убивств (з 39 до 34), фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень (з 67 до 46), спричинення тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками (з 20 до 15).

Також відзначається в цьому році покращання результатів роботи на пріоритетних напрямках протидії загальнокримінальній злочинності. Зокрема, органами та підрозділами Головного управління розкрито 4 тис. 682 злочини, що на 5% більше, ніж торік, у тому числі 150 особливо тяжких та 1 тис. 410 тяжких злочинів, 27 умисних убивств, 50 тяжких тілесних ушкоджень, 113 розбійних нападів, 498 пограбувань, 1 тис. 115 крадіжок, з них 376 з квартир, 84 хуліганські діяння та 81 незаконне заволодіння транспортними засобами.

Розшукано 405 злочинців, які переховувалися від правосуддя та 85 безвісти зниклих громадян, встановлено особи 132 невпізнаних трупів.

Сума матеріальних збитків, завданих державі та потерпілим громадянам злочинами загальнокримінальної спрямованості, становить 263,4 млн. грн., з яких забезпечено відшкодування на загальну суму 207,6 млн. грн., або 79%.

У Києві проводились комплексні загальноміські оперативно-профілактичні операції «Вулиці міста», «Новорічні канікули», «Візит», «Навчальні заклади», «Мігрант», «Підобліковець», «Нагляд», «Розшук», «Батискаф», «Канікули», «Мігрант» та «Діти вулиці».