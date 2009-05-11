Судно з українською командою і капітаном напідпитку сіло на мілину

Торгове судно «Framnes» під прапором Норвегії, на борту якого перебуває українська команда із 10 осіб, близько півночі неділі сіло на мілину біля естонського острова Яксі, приблизно за 14,5 кілометрів від Таллінна.

Про це повідомив сьогодні Прикордонний департамент Естонії, передає РІА “Новости”.

За даними прикордонників, люди не постраждали, також не виявлено й забруднення навколишнього середовища. Судно довжиною 80 метрів не мало на борту вантажу й виходило з Петербурга до Таллінна за партією добрив, щоб доставити вантаж до Ісландії.

Інспектори Департаменту водних шляхів Естонії, які прибули сьогодні вранці на борт судна, встановили, що капітан корабля перебував у легкому ступені сп`яніння - 0,99 проміле, зазначається в повідомленні. Обставини події з`ясовуються.