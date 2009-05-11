«Свинячий грип» дістався Китаю

Перший випадок захворювання на свинячий грип виявлено на материковій частині Китаю.

Як повідомляє «Эхо Москвы» інфікований перебуває в місті Ченду південно-західної провінції Сичуань. 30-річний чоловік скаржився на жар, ускладнення дихання, кашель і нежить. Аналізи показали в нього наявність вірусу грипу H1N1.

Хворий навчається в США. У суботу він із Сент-Луїса через Японію прилетів до Пекіна, звідки транзитом вирушив до Ченду. Раніше випадок захворювання на свинячий грип було зафіксовано в Гонконзі. Загальне число інфікованих вірусом H1N1 у світі перевищує зараз 4300 осіб.