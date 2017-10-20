Обвинувачення добиватиметься арешту Зайцевої, але суд може відпустити її під заставу - Геращенко

13:49, 20 жовтня 2017
Суспільство
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За статтею звинувачення суд може ухвалити рішення про домашній арешт підозрюваної, або відпустити під заставу.

Фейсбук Антон Геращенко

У Київському районному суді Харкова сьогодні о 14.00 розпочнеться засідання з обрання запобіжного заходу для 20-річної студентки за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель п'яти людей.

Читайте такожВинуватиця смертельної аварії у Харкові 8 разів порушувала ПДР за останні кілька роківПро це повідомив у Facebook позаштатний радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко.

За його словами, обвинувачення наполягатиме на арешті підозрюваної.

«Сьогодні о 14.00 в Київському районному суді міста Харкова відбудеться засідання з визначення запобіжного заходу для 20-річної Олени Зайцевої, яку звинувачують у смертельній ДТП, що забрала життя 5 харків'ян», - написав Геращенко.

Він зазначив, що прокуратура і поліція наполягатимуть на обранні запобіжного заходу у вигляді арешту на період слідства з метою уникнення спроби ухилитися від відповідальності за скоєне.

«Суд за цією статтею звинувачення (УНІАН: ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу) може відмовитися прийняти рішення про арешт підозрюваної, і обрати їй запобіжний захід у вигляді застави або домашнього арешту. Однак суспільство таке рішення суду не схвалить і не підтримає», - наголосив Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, увечері 18 жовтня в центрі Харкова автомобіль Lexus зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg. В результаті Lexus вилетів на тротуар вулиці Сумської, де збив пішоходів. П'ятеро з них загинули на місці, ще шестеро були доставлені до лікарні.

20-річну Олену Зайцеву, яка перебувала за кермом Lexus, затримали. В її крові експертиза не виявила алкогольних і наркотичних засобів. Прокуратура вимагає тримання її під вартою.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

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