"Її вдарили, розумієте": вітчим винуватиці ДТП Зайцевої вперше прокоментував криваву аварію у Харкові

Журналістам вдалося поспілкуватися з Василем Зайцевим, вітчимом Олени Зайцевої, яка була за кермом Lexus, що врізався в натовп людей у Харкові. Він стверджує, що його донька ніколи не порушувала правил дорожнього руху, передає місцеве видання KHARKIV Today.

"У нашій родині велике горе. Вона два роки водить машину й за цей час жодних порушень у неї не було. Дівчинка була тверезою, вона їхала з подругою. Це моя машина, вона п'ять років тому була взята у кредит, який ми виплатили. Дитина добу не їсть. Нам досі не дали поспілкуватися, її одразу закрили у СІЗО", — повідомив Василь Зайцев.

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За словами бізнесмена, його донька – студентка третього курсу ХНУ ім. Каразіна. Про причини аварії батько може судити лише з повідомлень у ЗМІ.

"Її вдарили, розумієте. Машина вщент. Її просто кинуло. Ну, як Туарег їхав... незрозуміло, як він її ударив", — сказав батько.

Як повідомляв УНІАН, увечері 18 жовтня в центрі Харкова автомобіль Lexus зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg, в результаті чого Lexus вилетів на тротуар вулиці Сумської і скоїв наїзд на пішоходів, п'ятеро з яких загинули на місці, ще шестеро - травмовані та доставлені до лікарні.

20-річну Олену Зайцеву, яка перебувала за кермом Lexus, затримали правоохоронці. В її крові експертиза не виявила алкогольних і наркотичних засобів.

Прокуратура вимагатиме тримання її під вартою. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Крім того, нардеп, секретар Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Антон Геращенко повідомив, що винуватиця смертельної ДТП у центрі Харкова Олена Зайцева за останні 2 роки 8 разів порушувала правила дорожнього руху.