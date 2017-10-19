Моторошна ДТП у Харкові: у момент або перед аварією Зайцева сиділа ВКонтакте (фото)

Судячи з інформації на сторінці ВКонтакте винуватиці жахливої ДТП у Харкові Олени Зайцевої, вона за кілька хвилин до аварії або у її момент сиділа у соцмережі.

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Відповідні знімки були взяті зі сторінки дівчини забороненої в Україні ВКонтакте. "Тваридло, яке вбило в Харкові людей, на момент ДТП сиділо ВКонтакте", - пише на своїй сторінці у Facebook Наталія Барсук.

Варто зазначити, що скріншот зі сторінки ВКонтакте Зайцевої встигли зробити до того, як вона видалила свій профіль.

Як повідомляв УНІАН, увечері 18 жовтня в центрі Харкова автомобіль Lexus зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg, в результаті чого Lexus вилетів на тротуар вулиці Сумської і скоїв наїзд на пішоходів, п'ятеро з яких загинули на місці, ще шестеро - травмовані та доставлені до лікарні.

20-річну Олену Зайцеву, яка перебувала за кермом Lexus, затримали правоохоронці. В її крові експертиза не виявила алкогольних і наркотичних засобів. Прокуратура вимагатиме тримання її під вартою.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.