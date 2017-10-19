Камери "спіймали" момент ДТП у Харкові: опублікована повна картина інциденту (відео)

Опубліковано нове відео з місця смертельного ДТП в центрі Харкова, на якому можна побачити повну картину трагічного інциденту.

Так, на ролику, опублікованому на YouTube-каналі Oboz.TV, є зображення з двох камер спостереження.

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На відео показано, як люди стоять на світлофорі й чекають дозволяючого сигналу для переходу вулиці. У цей момент на червоне світло їх зносить джип.

Раніше у мережі з'явилося нове відео аварії в Харкові, в якій загинули 6 осіб. На ролику зображено момент, коли позашляховик наїхав на людей.

На шокуючому записі видно група людей, які стоять на перехресті і чекають зеленого сигналу світлофора. Раптово у кадр на величезній швидкості влітає Lexus, який буквально зносить пішоходів, після чого перевертається на правий бік. Як видно, у загиблих не було жодних шансів ухилитися від зіткнення.

Як повідомляв УНІАН, увечері 18 жовтня в центрі Харкова автомобіль Lexus зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg, в результаті чого Lexus вилетів на тротуар вулиці Сумській й врізався у пішоходів. Шестеро з них загинули.