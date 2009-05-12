На шахті «Новодзержинська» досі шукають трьох гірників

На шахті "Новодзержинська" 20 гірничорятувальників продовжують пошуки трьох зниклих гірників, які 4 травня потрапили під завал.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, також на підприємстві працюють психологи, урядова комісія, оперативна група Головного управління МНС в Донецькій області.

Як повідомлялося, трагедія на державному підприємстві «Шахта «Новодзержинська» сталася 4 травня. В результаті обвалу породи на глибині 585 метрів під завал потрапили 9 гірників. На даний час трьох гірників виявили загиблими, ще трьох врятовано. Їх стан оцінюється як задовільний.

11 травня голова ЦК профспілки працівників вугільної промисловості Федерації профспілок України Віктор ТУРМАНОВ, який також є членом спеціальної урядової комісії, повідомив про призупинення пошукових робіт на шахті «Новодзержинська» через складні умови проведення робіт і загрозу життю рятувальників.