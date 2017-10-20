"Не знаю, хто агресор": Козловський відзначився скандальною заявою про війну на Донбасі

Сьогодні абсолютно незрозуміло, хто є агресором і хто винен у війні на Донбасі. Про це в інтерв'ю порталу Styler заявив український співак Віталій Козловський.

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«В країні (Росії), про яку ви зараз говорите, називаючи агресором, у мене живе багато хороших друзів. І багато приїжджають навіть на мої концерти сюди. Нишком приїжджають, і підтримують, і радіють. А таких людей дуже багато. Толерантних, нормальних. Розуміють, думаючих людей. А ми зараз говоримо не про країну-агресора, а про агресорів, які стоять у витоків цієї країни. Це дві великі різниці», - заявив артист.

На уточнююче запитання журналіста, хто є цими «агресорами», Козловський не зміг відповісти.

«А я вже не розумію, хто правий і хто винен. Я не знаю, кого можна назвати агресором. Напевно тих, хто ділить між собою всі ці гроші за рахунок війни. Тому що війна – це гроші. Для когось це вигідно. Мені здається, завжди можна знайти якийсь компроміс і рішення», - додав він.

Як повідомлялося, 7 жовтня у Львові активісти зірвали концерт Сергія Бабкіна. Після інциденту музикант заявив журналістам, що не збирається визнавати Росію країною-агресором.