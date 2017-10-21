Нацполіція опублікувала оперативну зйомку затримання кіднепперів, які викрали немовля в Києві
16:49, 21 жовтня 2017Суспільство
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Глава Нацполіції показав, як оперативники затримували співмешканців, які вкрали дівчинку.
Поліція знайшла викрадену дитину / фото facebook.com/KyivOperativ
Глава Нацполіції України Сергій Князєв на своїй сторінці в Facebook опублікував відео затримання викрадачів.
"Вітаю. Всім небайдужим громадянам ще раз доводжу, що карний розшук існує", - написав він.
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Нагадаємо, в п'ятницю ввечері, 20 жовтня, з дитячого садочку на Оболоні в столиці було викрадено двомісячне немовля. Весь особовий склад райвідділу Нацполіції був піднятий для розшуку зловмисниці.
Сьогодні близько полудня, 21 жовтня, зловмисників затримали. Ними виявилася сімейна пара, яка втратила дитину.
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