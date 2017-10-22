У Києві затримали журналістку Жанару Ахмет, яка виїхала з Казахстану через переслідування – ЗМІ

У Києві затримали журналістку і громадського діяча Жанару Ахмет, яка виїхала з Казахстану через переслідування. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на її адвоката Владислава Грищенка.

За його словами, журналістку затримали через те, що вона перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за запитом влади Казахстану.

У Києві Ахмет разом з 9-річним сином живуть менше року і просять політичного притулку.

«21 жовтня близько 18 години в квартирі Жанари Ахмет вимкнули світло, коли вона вийшла в коридор подивитися, що сталося (бо в усьому будинку світло було), до неї підійшли двоє людей в цивільному. Вони назвалися співробітниками української поліції, при цьому документи не показали», — сказав Грищенко.

За його словами, журналістка допускає, що це були співробітники казахстанських правоохоронних органів. Вона викликала охорону житлового комплексу і вимагала викликати поліцію. Після того, як поліцейські прибули, люди в штатському зникли.

«Співробітникам Нацполіціі надійшла інформація, що нібито за цією адресою живе людина, яка ховається від правоохоронних органів Казахстану і перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу», — додав адвокат.

За словами Грищенка, інформацію про те, в якій справі і коли Ахмет була оголошена в розшук, захисту не надали.

Зазначається, що Жанара Ахмет була змушена виїхати в Україну з Казахстану в березні 2017 року. На батьківщині проти неї порушили кілька справ, які журналістка вважає політично мотивованими.