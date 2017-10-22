В Івано-Франківську відсторонили патрульного, який зупинив п'яного полковника

В Івано-Франківську патрульні поліцейські зупинили водія за п'яне водіння, а за це їх відсторонили від служби. Цю ситуацію взяв під особистий контроль генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"Патрульна поліція Івано-Франківська зупинила авто з п'яним водієм. Ним виявився колишній полковник поліції, брат якого працівник прокуратури. Суд визнав вину обвинуваченого за статтями 130 і 185 за водіння в нетверезому стані і непокорі поліції. Але останній поскаржився, що патрульні зламали йому мізинець при затриманні і суд усунув командира екіпажу Леоніда Гончарука від служби. Попереду суд над лейтенантом", - розповів глава МВС Арсен Аваков.

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Він зазначив, що генпрокурор пообіцяв взяти цю справу під особистий контроль і відреагувати на ситуацію. Аваков також підкреслив, що така ситуація неприпустима, коли поліцейські бояться зупиняти п'яних водіїв.

"Це дуже тривожні сигнали і потрібна миттєва рішуча реакція громадянського суспільства. Саме час підтримати і захистити нових поліцейських, дати їм опору служити і захищати - не зламатися під загрозою реваншу старих "рішал" з розформованих судів", - заявив міністр внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Львові п'яний водій напав на патрульного. Незважаючи на це, патрульний ознайомив водія з його правами та попередив, що на нього буде складено протокол за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння.