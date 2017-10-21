У Львові п’яний водій напав на патрульного

Вночі патрульні Львова виявили 11 п’яних водіїв. Один з них напав на правоохоронця. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Львова.

Сьогодні, близько опівночі, на вулиці Медової Печери, патрульні помітили транспортний засіб Hyundai Santa Fe, водій якого порушив правила дорожнього руху. Автомобіль зупинили та попросили у чоловіка документи. Під час спілкування у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння, а саме: нечітка мова, почервоніння обличчя, різкий запах з порожнини рота. Саме тому, патрульні запропонували особі пройти перевірку на стан алкогольного сп’яніння.

Водію це не сподобалося і він почав поводити себе агресивно. Врешті-решт чоловік погодився пройти перевірку на приладі Drager, результат якої – 1.89 проміле. Це майже в 10 разів перевищує допустиму норму.

Зважаючи на це, патрульний ознайомив водія з його правами та попередив, що на нього буде складений протокол за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння.

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Порушник почав лаятись та погрожувати вбивством офіцерам. Тоді патрульні затримали чоловіка. Він встиг завдати тілесних ушкоджень одному з інспекторів. Попередній висновок лікаря – забій м’яких тканин.

Водія доставили до Личаківського відділу поліції, склали на нього протокол за ст.130 КУпАП (Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) та постанову за порушення ПДР. Чоловіка передали слідчим для встановлення, чи наявні у його діях при затриманні ознаки кримінального правопорушення.

Цієї ночі, патрульні 2 батальйону зупинили 11 водіїв, які перебували в стані сп’яніння та керували автомобілем, йдеться у повідомленні.