В Одесі правоохоронці почали розслідування смерті арештанта у СІЗО

В Одесі правоохоронці почали розслідування за фактом смерті арештанта у слідчому ізоляторі 21 жовтня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, за фактом смерті Малиновським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство, з позначкою «природна смерть») і ст. 140 (невиконання або неналежне виконання медичним працівником професійних обов'язків) Кримінального кодексу України.

За даними, отриманим правоохоронцями з пенітенціарного закладу, 43-річному арештанту у зв'язку з погіршенням стану здоров'я було надано медичну допомогу, потім його доставили до медичної частини СІЗО, де продовжили невідкладні медичні заходи.

«За попередньою інформацією лікарів, смерть настала від тромбоемболії легеневої артерії», - повідомили в прес-службі.

На даний час призначено судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті чоловіка.

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Як уточнив представник прокуратури, арештант перебував у СІЗО понад рік. Його помістили до ізолятора 5 жовтня 2016 року через звинувачення у крадіжці і здирстві.

«Весь цей час йшло слідство», - пояснив представник прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, в Одеському слідчому ізоляторі напередодні був виявлений мертвим арештант. Про це повідомив ієрей УПЦ КП капелан Одеського СІЗО Дмитро Краснобаєв, який також заявив, що не «слід вірити» версії про тромб.