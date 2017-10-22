В Одеському СІЗО виявлено мертвим арештанта

В Одеському слідчому ізоляторі сьогодні знайдено мертвим арештанта.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Facebook повідомив ієрей УПЦ КП капелан СІЗО Дмитро Краснобаєв.

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«А в тюрмі знову небіжчик. Артур, 42 роки. Кажуть - тромб. Але ви не вірте...», - написав Краснобаєв.

Те, що сталося поки що не коментують ані в правоохоронних органах, ані в пенітенціарній службі.