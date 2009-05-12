Цього року Нафтогаз за кредитами має віддати половину свого капіталу

На сьогодні заборгованість за кредитами НАК «Нафтогаз України» перевищує 35 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Рахункової палати України, яка провела аудит НАК «Нафтогаз України» щодо використання бюджетних коштів і забезпечення повноти надходжень до державного бюджету України від видобування, транспортування і реалізації природного газу.

У повідомленні наголошується, що недосконала політика Національної комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ) у питаннях встановлення тарифів на постачання, транспортування і реалізацію газу, а також наявність значних боргів за спожитий газ привели до того, що останніми роками фінансово-господарська діяльність НАК «Нафтогаз України» грунтувалася на політиці залучення кредитів.

«У 2006-2008 роках компанія залучала кредити за відсутності стабільних джерел фінансування і достатніх обсягів власного капіталу для погашення кредитних зобов`язань», – наголошується в повідомленні.

Разом із тим у документі зазначається, що тільки у 2009 році потреба в коштах на погашення кредитів за угодами, термін дії яких закінчиться, і відсотків за їх користування досягне майже 17,5 млрд. грн., що становитиме більше половини власного капіталу компанії і може привести до неможливості виконання нею своїх боргових зобов`язань.

Також у повідомленні зазначається, що укладання газових контрактів проводилося в більшості випадків без достатнього економічного обгрунтування. Діяльність на ринку газу посередницьких структур (компанія «РосУкрЕнерго» і ЗАТ «УкрГаз-Енерго») привела до переплати вітчизняними споживачами за спожитий газ лише у 2007 році майже 2,3 млрд. грн. (понад 450 млн. дол.).

За даними прес-служби, у результаті укладання урядом зовнішньоекономічних контрактів на явно невигідних для НАК «Нафтогаз України» умовах на початок 2009 року заборгованість «РосУкрЕнерго АГ» перед компанією становила 170,6 млн. дол., яка до цих пір залишається непогашеною.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.