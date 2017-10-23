ДТП у Харкові: водій Volkswagen знаходиться в поганому стані

Водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов, який став учасником смертельного ДТП в центрі Харкова 18 жовтня, лікується на стаціонарі під крапельницями і знаходиться в дуже поганому стані. Захист буде вимагати проведення повторного слідчого експерименту, оскільки Дронов не брав у ньому участі. Про це заявив його адвокат Сергій Перепелиця заявив в ексклюзивному коментарі телеканалу "112 Україна".

"Стан дуже поганий. Зараз він закінчив всі обстеження, але перебуває на лікуванні у стаціонарі під крапельницями, медикаментами", – зазначив адвокат.

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Він також розповів про співпрацю зі слідством.

"Ми вже надавали свої першочергові свідчення. Готові брати участь в подальших допитів, слідчих експериментів і всіх слідчих діях, які будуть необхідні для органу досудового розслідування", – підкреслив Перепелиця.

За словами адвоката, Дронов їхав на зелене світло.

"Зараз у зв'язку з тим, що він дуже сильно вдарився головою, стан складний, але він зазначає, що виїжджав на перехрестя на зелене світло світлофора", – говорить захисник.

Він також повідомив, що Дронов не брав участь у слідчому експерименті на місці ДТП у зв'язку з тим, що знаходиться в лікарні.

"У зв'язку з тим, що мій клієнт перебував у лікарні, він не брав участі в слідчому експерименті. І тому я вважаю, що він є дещо суб'єктивним, тому ми будемо подавати клопотання, щоб провести слідчий експеримент з нашою участю", – сказав він.

Адвокат також підтвердив, що готовий до зміни статусу підзахисного.

"Звичайно, ми готові відстоювати свою позицію в рамках законодавства, але я вважаю, що зміна статусу буде трошки суб'єктивно. Ми готові до будь-яких змін нашого статусу", – підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, другий учасник аварії на вулиці Сумській в Харкові - водій автомобіля Volkswagen Touareg 49-річний Геннадій Дронов знаходиться в лікарні і має намір співпрацювати зі слідством.