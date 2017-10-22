Страшне ДТП в Харкові: адвокат водія Volkswagen зробив заяву

Другий учасник аварії на вулиці Сумській в Харкові - водій автомобіля Volkswagen Touareg 49-річний Геннадій Дронов знаходиться в лікарні і має намір співпрацювати зі слідством. Про це пише "Сегодня".

Дронов вже надав слідству свої перші показання і готовий надалі співпрацювати, коли прийде в себе.

"Мій підзахисний зараз перебуває на стаціонарному лікуванні у лікарні. Постійні головні болі, таблетки, крапельниці. Ми ні від кого не переховуємося, гостро не висловлюємося ні в чию адресу, чекаємо результатів слідства", – сказав адвокат.

При цьому правозахисник відмовився коментувати звинувачення адвоката Зайцевої Юлії Козир в адресу свого підзахисного.

"Ми повинні дочекатися результатів слідчих експертиз. Але в будь-якому випадку у нас є своя позиція, і ми готові її відстоювати. Перед маневром Дронов переконався, що попереду автомобілів немає, і він фізично не встиг зреагувати на авто, яке вилетіло на такій швидкості на перехрестя", – зазначив Сергій Перепелиця.

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За його словами, при під'їзді до перехрестя для водія Touareg перестало горіти зелене світло.

"Так як перехрестя важке, він вирішив зупинитися трохи далі уявної стоп-лінії. Коли побачив, що буде загорятися зелений сигнал світлофора, він трохи відпустив педаль. Зрозуміло, коробка передач автоматизована, транспортний засіб почав легко котитися вперед. Але на перехресті він виявився чітко на зелений сигнал", – стверджує Перепелиця.

Він додав, що Дронов нібито не має ніякого відношення до правоохоронних органів. З відкритих джерел відомо, що він займається підприємницькою діяльністю.

Як повідомляв УНІАН, раніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen у справі про ДТП в Харкові може змінитися. Зараз водій Volkswagen по справі проходить як свідок.