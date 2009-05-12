5 директорів шкіл покарані за продаж учням шкідливих продуктів

У Криму директорів п’яти шкіл Красноперекопського району притягнуто до дисциплінарної відповідальності за продаж у їдальнях навчальних закладів шкідливих для здоров`я продуктів.

Серед них – смажені горішки, газована вода, інші напої й соуси, до складу яких входять небезпечні харчові добавки, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму.

На вимогу наглядового відомства шкідливі продукти виключено з раціону красноперекопських школярів.

Крім того, за те, що наявність небезпечних продуктів виявили прокурори під час перевірки, а не контролюючий орган – районна СЕС, покарано помічника санітарного лікаря.