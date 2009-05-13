МінЖКГ закінчує формувати галузеву інспекцію

Міністерство з питань житлово-комунального господарства (МінЖКГ) планує впродовж місяця-двох завершити формування структурних підрозділів Державної житлово-комунальної інспекції в усіх областях України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Орест ЛОТОЦЬКИЙ учора на брифінгу.

За його словами, вже завершено формування центрального апарату інспекції, призначені керівник, його заступники, сім керівників в областях, а в решті регіонів ведеться робота з пошуку кадрів. Загальна чисельність інспекції становить 320 чоловік.

О.ЛОТОЦЬКИЙ зазначив, що інспекція зосередиться на захисті прав споживачів і наданні їм якісних житлово-комунальних послуг у повному обсязі. Він додав, що створення інспекції – це серйозний спосіб впливу на комунальні підприємства, монополістів, а також органи місцевого самоврядування. Крім того, для посилення роботи інспекції буде створений інститут громадських інспекторів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України постановою № 798 від 10 вересня 2008 року затвердив Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію (Держжитлкомунінспекція) і вніс відповідні зміни до Положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства.

4 червня 2008 року Кабмін схвалив створення Державної житлово-комунальної інспекції.

Начальником Держжитлкомунінспекції призначено Сергія ЗИМІНА, його заступником – Сергія КУЗНЄЦОВА.