Видобуток Газпрому досяг 26-річного мінімуму

У минулі вихідні видобуток "Газпрому" досяг мінімуму за останні декілька років — 975,7 млн. куб. м (на 10 травня). Якби "Газпром" видобував так весь рік, то поставив би рекорд з найнижчого видобутку з 1983 р. (з урахуванням всієї РРФСР). Вийшло б 356 млрд куб. м, на 35% менше торішнього.

У перші дні травня рівень видобуток "Газпрому" був в діапазоні 1033-1028 млн. куб. м в добу, 8-9 травня — 1006 млн. куб. м. А середній травневий видобуток в 2008 р. — 1628,4 млн. При цьому рік тому "Газпром" купував туркменський газ (в середньому 131 млн. куб. м в добу), а після недавньої аварії на транзитному газопроводі ці закупівлі тимчасово припинилися.

"Газпром" працює, орієнтуючись на ринок, пояснює представник концерну; добовий видобуток скорегований услід за зниженням обсягу споживання газу.

У "Газпрому" цього року дві біди: знижується попит в Росії і за кордоном, а споживачі, якщо можуть, віддають перевагу іншим постачальникам.

«Дело»