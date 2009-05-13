Скільки Нафтогаз заплатив Газпрому за квітень

За газ, спожитий у квітні ц.р., НАК «Нафтогаз України» заплатив ВАТ «Газпром» 650 млн. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, цю цифру назвала сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона уточнила, що цю суму було заплачено за 2,398 млрд. кубометрів газу. Крім того, зазначила прем`єр, у квітні також було закачано певний об`єм газу в підземні сховища.

«Ми почали готуватися до осінньо-зимового періоду, заповнювати наші сховища», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вкотре закликала споживачів газу розраховуватися за нього своєчасно для того, щоб зняти складнощі з оплатою газу, який викуповують у Росії.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що в газовій сфері в Україні її уряд провів «масову зачистку». «На сьогодні система забезпечення природним газом вільна від корупції. Як колись, під час Другої світової війни, перевіряли мінне поле, зачищали і ставили (таблички – УНІАН) "Мін немає", так зараз у нас уже є кілька територій, у тому числі й щодо забезпечення України природним газом, які повністю вільні від корупції, від зловживань, від чиновницького нахабства колишньої влади», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня Україна та Росія домовилися, що закачані у квітні в українські підземні сховища 800 млн. кубометрів газу буде оплачено Україною послугами з транзиту російського газу в Європу.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали довгострокові контракти на постачання газу українським споживачам. Термін дії контрактів - з 2009 до 2019 року включно.

Відповідно до контракту, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни зі знижувальним коефіцієнтом 0,8. Таким чином, у 1 кварталі 2009 року ціна на газ для України становила 360 дол. за 1000 куб. м, у другому кварталі 2009 року - 270,95 дол. за 1 тис. куб. м.