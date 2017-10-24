Селена Гомес вперше з'явилася на публіці після трансплантації нирки, яку їй віддала подруга (фото)

Юна співачка Селена Гомес, яка у вересні пережила складну операцію, вперше з'явилася на світському заході після неї, пише ТСН.

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25-річна артистка з'явилася на церемонії вручення премії InStyle Awards в Лос-Анджелесі. При цьому, зірка похвалилася помітно схудлою фігурою, яку підкреслила коротким чорним платтям і незвичній взуттям. ЗМІ повідомляли, що після вовчанки та трансплантації нирки Селена захопилася правильним харчуванням і спортом.

На церемонії селебріті вийшла на сцену, щоб вручити нагороду Хангу Ваннго в номінації "Візажист року". Крім Селени Гомес, InStyle Awards відвідали Кейт Бланшетт, Хайді Клум, Сінді Кроуфорд, Демі Ловато і актриса Зендая.