Шістьом затриманим у Святошинському райсуді оголосили про підозру, інших відпустили
02:49, 25 жовтня 2017Суспільство
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За погодженням з прокуратурою поліція внесе клопотання про обрання для затриманих запобіжного заходу.
Інших затриманих відпустили / фото twitter.com/superumka
Шістьом затриманим під час подій у Святошинському районному суді оголосили про підозру.
Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар ГУ Національної поліції в Києві Оксана Блищик.
"Шістьом особам оголосили про підозру у вчинені хуліганства, умисного знищення чи пошкодження майна і втручання в діяльність працівника правоохоронного органу", – повідомила Блищик.
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Вона також пояснила, що за погодженням з прокуратурою поліція внесе клопотання про обрання для затриманих запобіжного заходу, яке, ймовірно, відбудеться 25 жовтня.
За словами прес-секретаря столичної поліції, інших затриманих відпустили.
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