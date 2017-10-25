Шістьом затриманим у Святошинському райсуді оголосили про підозру, інших відпустили

Шістьом затриманим під час подій у Святошинському районному суді оголосили про підозру.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар ГУ Національної поліції в Києві Оксана Блищик.

"Шістьом особам оголосили про підозру у вчинені хуліганства, умисного знищення чи пошкодження майна і втручання в діяльність працівника правоохоронного органу", – повідомила Блищик.

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Вона також пояснила, що за погодженням з прокуратурою поліція внесе клопотання про обрання для затриманих запобіжного заходу, яке, ймовірно, відбудеться 25 жовтня.

За словами прес-секретаря столичної поліції, інших затриманих відпустили.