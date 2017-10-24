Зіткнення у Святошинському суді: постраждали двоє правоохоронців, одному каменем поцілили в голову

У ході ранкових заворушень у Святошинському районному суді Києва під час розблокування приміщення постраждали двоє правоохоронців. Про це журналістам повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко, передає 112.ua.

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"Є відомості про двох постраждалих правоохоронців - одному каменем поцілили в голову, інший теж постраждав. Не важкі поранення, їх відвезуть у лікарню", - сказав Крищенко.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Святошинський райсуд Києва почав обирати запобіжний захід лідеру добровольчого руху ОУН Миколі Коханівському. Пізно ввечері суд вирішив перенести засідання на 24 жовтня. Вночі прихильники Коханівського влаштували погром у суді. Вони розгромили приміщення і звели барикади з меблів, щоб перешкодити вивезенню Коханівського в ІТТ. Його прихильники заявили, що відбили штурм силовиків. Сам Коханівський заявив, що активістів на розгром приміщення спровокували поліцейські.

Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що під час штурму суду було затримано 30 осіб.