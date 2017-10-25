На Житомирщині за останні 4,5 роки 59 соціально незахищених дітей отримали житло – ОДА

На Житомирщині за останні 4,5 роки 59 соціально незахищених дітей отримали житло. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, з 2013 по 2017 рік за час дії обласної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування для 49 дітей придбали житло та для 10 - відремонтували.

Про це сьогодні, 25 жовтня, розповіла на колегії т.в.о. начальника служби у справах дітей Житомирської облдержадміністрації Наталія Пилипчук.

«Загалом за 4,5 роки дії програми житло придбали 49 дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, а також відремонтували житло для 10 дітей. До кінця 2017 року планується забезпечити житлом ще 13 дітей», – сказала Пилипчук.

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Вона також додала, що дія програми завершується, а так як не всі соціально незахищені діти мають житло – служба у справах дітей ОДА вже підготувала проект нової програми із забезпечення житлом для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яка буде розглянута депутатами обласної ради вже на черговій сесії (2 листопада – УНІАН).

«Із загальної кількості дітей зазначеної категорії 678 взагалі не мають житла. В 11 дітей, які мають житло на праві власності, воно перебуває у непридатному для проживання стані. Відповідно до законодавства, 115 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, зараховані на квартирний та соціальний квартирний облік», - пояснили УНІАН в ОДА ситуацію із забезпеченням житлом соціально незахищених дітей області.

На колегії служби у справах дітей Житомирської облдержадміністрації сьогодні також розглянули питання щодо запобігання соціальному сирітству. Так у 2017 році в області провели 1185 профілактичних рейдів, за результатами яких виявили 504 дитини соціально незахищених категорій – 5 дітей повернули батькам, а 57 - влаштували в лікувальні заклади, 42 влаштували в центри соціально-психологічної реабілітації та 3 дитини повернули до інтернатних закладів.

«Відповідна робота проводитиметься й надалі», - зазначають у відомстві.

Там також повідомляють, що, станом на 1 жовтня, в області на первинному обліку служб у справах дітей перебуває 3 тис. 23 дитини, які мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. З них 2 тис. 171 дитина – під опікою, 546 – виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях. В інтернатних та інших закладах області перебуває 285 дітей, на тимчасовому влаштуванні – 21.