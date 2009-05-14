Курс долара в обмінниках Києва рекордно впав
08:54, 14 травня 2009Суспільство
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Громадяни продають валюту
Курс долара в обмінниках Києва напередодні впав до рекордної за кілька останніх місяців позначки.
Американську валюту купували в середньому за 7,40, а продавали за 7,70.
Причиною стало зміцнення напередодні гривні на міжбанку – 7,70 проти вівторкових 7 і майже 90 копійок. Банківські дилери пояснюють падіння курсу долара інтенсивним продажем валюти населенням.
А на міжбанку прогнозують можливість подальшого зміцнення гривні. На сьогодні національна валюта зміцнилася майже на 5 відсотків проти обмінного курсу початку року.
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