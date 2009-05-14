У Росії лякають Європу: Україна може забрати собі транзитний газ

Загроза зриву транзиту газу до Європи з боку України залишається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав віце-спікер Державної думи РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ.

«Все те, що призвело до зриву транзиту в січні, в України залишилося і це загострюється», - сказав В.ЯЗЄВ, зазначивши, що, поки не будуть побудовані нові газопроводи – «Південний потік» і «Північний потік» - Україна матиме монопольне становище в питанні транзиту.

Він зазначив, що внаслідок кризи зростають проблеми в економіці України, що посилює ризики з відключенням газу.

За його словами, Енергетична хартія не має належних механізмів впливу на Україну.

«Якщо стане питання: або газ собі, або транзит, вони виберуть – газ собі, тому я допускаю переривання транзиту», - сказав В.ЯЗЄВ.

Він наголосив, що з доброї волі уряду РФ і «Газпрому» Росія не застосує санкції до України за недобір газу, споживання якого передбачене контрактами, для того, щоб створити максимально сприятливі умови для України і таким чином забезпечити енергетичну безпеку Європи. За його словами, таким чином Росія діє з 1991 року, коли продавала за демпінговими цінами газ Україні.

«Ми платили додатково за безпеку Європи, відпускаючи газ по 40-47 дол. за 1 тис. кубометрів. Росія платить за енергетичну безпеку Європи», - сказав В.ЯЗЄВ.

Водночас він висловив здивування рішенням Європейської комісії підписати декларацію з Україною про модернізацію її ГТС, оскільки цим документом передбачається посилити пропускну спроможність ГТС України, і таким чином посилити її роль як монопольної країни – транзитера газу.

«З погляду Європи, посилювати монополізм України і посилювати свою залежність від неї в поставках газу – є абсурдним», - вважає В.ЯЗЄВ.

Довідка УНІАН. Країни Євросоюзу з 7 по 20 січня 2009 року не одержували російський газ, оскільки РФ припинила його транзит через Україну. Росія в газовій кризі робила винною Україну, звинувачуючи її в крадіжці газу. Україна спростовувала всі звинувачення. Незважаючи на постійні заяви російських чиновників і експертів про те, що Україна, нібито, краде газ, ніхто в жодних офіційних документах не зафіксував факт і обсяг несанкціонованого відбору.

19 січня НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" підписали договори про постачання і транзит газу на 2009-2019 роки. 20 січня Росія відновила постачання газу до Європи.

23 березня ц.р. у Брюсселі український уряд, Єврокомісія, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк і Світовий банк підписали Спільну декларацію про модернізацію ГТС України. Кабінет міністрів України доручив Мінпаливенерго і НАК «Нафтогаз України» до кінця 2009 року затвердити техніко-економічні обгрунтування і уточнені кошториси для реалізації інвестиційних проектів з модернізації ГТС України.

Сьогодні, 14 травня, в Цюріху Уповноважений Президента України з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ повідомив журналістам, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав укази про невідкладність заходів з реалізації Брюссельської декларації та з реалізації проекту Євразійського транспортного коридору на базі нафтопроводу "Одеса-Броди", запущеного в аверсному режимі.