Швейцарський нацбанк допоможе НБУ

Швейцарський національний банк надаватиме Національному банку України технічну допомогу щодо стабілізації гривні та вдосконалення системи нагляду в банківській сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи на Швейцарському економічному форумі у місті Тун Швейцарської Конфедерації.

Зокрема, Президент повідомив про домовленість, досягнуту між національними банками двох країн щодо технічної і консультативної допомоги з модернізації банківської системи.

При цьому голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ уточнив журналістам, що йтиметься саме про систему нагляду у банківській сфері та стабілізацію української національної валюти.

«Це має надати впевненість вкладникам українських банків», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.