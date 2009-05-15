Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано
02:02, 15 травня 2009Суспільство
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Закінчились біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 14 травня на провідних нафтових біржах змінилися різноспрямовано.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у червні склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 56,69 (-0,65) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 58,62 (+0,60) дол./бар.
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