Львівський суд оштрафував інспектора ДФС, яку спіймали на хабарі в туалеті

Сихівський районний суд Львова призначив 25,5 тисяч гривень штрафу податковому інспектору обласного управління Державної фіскальної служби Ользі Кокотко за отримання 100 тис. грн хабара. Про це повідомляють "Наші гроші. Львів".

"Суд визнав винною старшого інспектора Личаківської ОДПІ управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області Ольгу Кокотко в отриманні хабара у 100 тис. грн за вплив на неприйняття її керівниками рішень про проведення перевірки та застосування штрафних санкцій щодо суб’єкта підприємницької діяльності", - повідомляє видання.

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Згідно з рішенням суду, Кокотко повинна сплатити штраф у 25,5 тисяч гривень.

Крім того, протягом трьох років Ользі Кокотко заборонено обіймати посади в органах ДФС, державної влади та місцевого самоврядування. Такими є умови угоди про визнання винуватості, яку затвердили 19 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня 2017 року у Львові на хабарі у 100 тисяч гривень затримали старшого державного ревізора-інспектора, яка працювала у Личаківській об’єднаній податковій інспекції ГУ ДФС у Львівській області.

Зловмисниця вимагала 100 тис. грн від підприємця-фізособи, який є платником єдиного податку другої групи, річний ліміт доходу для якої визначено на рівні 1,5 млн грн, за обіцянку не проводити перевірки та не вживати заходів реагування на порушення податкового законодавства.