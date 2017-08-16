Інспекторці ДФС загрожує в'язниця за те, що намагалася "врятувати" підприємця від перевірки за 100 тисяч гривень

У Львові на хабарі у 100 тис грн. затримали старшого державного ревізора-інспектора, яка працювала у Личаківській об’єднаній податковій інспекції ГУ ДФС у Львівській області. Про це у середу, 16 серпня, повідомила Служба безпеки України, передає Zaxid.net.

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Зловмисниця вимагала 100 тис. грн від підприємця за обіцянку не проводити перевірки та не вживати заходів реагування на порушення податкового законодавства. Її затримали співробітники СБУ та військової прокуратури Західного регіону під час передачі повної суми хабаря у вівторок, 15 серпня.

Інспекторка вимагала хабар від підприємця-фізособи, який є платником єдиного податку другої групи, річний ліміт доходу для якої визначено на рівні 1,5 млн грн.

«Саме з цього все почалося. Підприємець дещо перевищив ліміт доходу, який дозволяється платнику єдиного податку і після перевищення ліміту цю особу мали перевести на загальну систему оподаткування. За непризначення перевірки і ненарахування штрафних санкцій інспектор ДФС вимагала хабар», – повідомив під час брифінгу начальник слідчого управління військової прокуратури Західного регіону Павло Кириленко.

За його словами, зараз вирішується питання щодо повідомлення їй підозри у вчиненні злочину за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу (одержання неправомірної, поєднане з вимаганням). Павло Кириленко уточнив, що максимальне покарання за цією статтею – десять років позбавлення волі із конфіскацію майна чи спецконфіскацією. Також військова прокуратура звернеться до суду щодо обрання запобіжного заходу затриманій.

Водночас, як повідомила журналістам головна державна інспекторка з питань комунікацій Личаківської ДПІ Віра Солук, жінка, про яку повідомила прес-служба СБУ, звільнилася з Личаківської податкової інспекції ще на початку червня цього року і перейшла працювати у головне управління ДФС Львівщини.

Зараз жінка працює старшим державним ревізором-інспектором відділу адміністрування податків і зборів фізосіб та єдиного внеску територіального обслуговування Личаківської ОДПІ головного управління ДФС Львівщини. Загалом же в органах ДФС затримана працює більше 20 років.