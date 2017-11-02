"Моє особисте життя вибухнуло": Леді Гага виходить заміж за свого 48-річного агента

Співачка Леді Гага збирається вийти заміж за свого бойфренда, кастинг-агента Крістіана Каріна. Про це пише US Weekly.

Читайте такожЛеді Гага показала, чим займається після припинення концертної діяльності (фото)

За інформацією інсайдера, заручини відбулися ще в кінці літа, після того, як 48-річний Крістіан Карінао отримав згоду на шлюб від батька 31-річної співачки. Пара має намір почати підготовку до весільної церемонії, після того як Леді Гага поправить своє здоров'я.

Співачка страждає від фіброміалгію – хронічного болю м'язів. Нещодавно Леді Гага змушена була скасувати низку концертів за станом здоров'я.

В липні 2016 року Гага оголосила, що вони з актором Тейлором Кінні вирішили зробити паузу у стосунках.

У своєму документальному фільмі «Gaga: Five Foot Two», що вийшов у вересні 2017 року, зірка натякнула, що розставання з партнерами завжди були пов'язані з її успіхом.

«Моє особисте життя просто вибухнуло. Я продала 10 мільйонів записів і втратила Метта (Метт Бомер, американський актор). Я продала 30 мільйонів і втратила Люка (екс-бойфренд). Я зняла фільм і втратила Тейлора. Це схоже на кругообіг. Вже третій раз моє серце розбивається», — казала співачка.